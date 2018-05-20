Голкипер Михаил Бердин заключил контракт с «Виннипег Джетс»

Российский голкипер Михаил Бердин присоединился к «Виннипег Джетс», с которым заключил контракт новичка, информирует официальный сайт клуба. Соглашение начнёт действовать со следующего сезона.

Нынешний сезон голкипер отыграл в USHL в составе «Су-Фоллз Стэмпид», за который провёл 45 матчей, пропуская в среднем 2,69 гола и отражая 92,2% бросков.

Воспитанник «Салавата Юлаева» был выбран «Джетс» на драфте НХЛ-2016 под общим 157-м номером. На юниорском чемпионате мира — 2015 Бердин стал бронзовым призёром и вошёл в символическую сборную турнира.