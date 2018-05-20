Кузнецов стал лидером бомбардирской гонки в плей-офф

В пятом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 3:1 в пользу «молний».

На 5-й минуте второго периода заброшенной шайбой отметился форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Российский нападающий, удачно подставив клюшку после броска защитника Мэтта Нисканена, поразил ворота Андрея Василевского.

Таким образом, россиянин записал на свой счёт 22 (11+11) очка и вышел в лидеры бомбардирской гонки нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.