Никитин: я бы не стал сравнивать этот ЧМ с Олимпиадой в Сочи

Главный тренер ЦСКА и тренер защитников сборной России Игорь Никитин сравнил уровень игры чемпионата мира в Дании с сочинской Олимпиадой, а также ответил на вопрос о том, сложно ли совмещать работу в клубе и сборной.

«Очень сильные составы были у многих сборных, но мы стараемся концентрироваться на своей команде, своих игроках. Сравнивать с Олимпиадой в Сочи я бы вообще не стал. Олимпиада есть Олимпиада. Тем более в 2014 году все команды были под завязку укомплектованы игроками из НХЛ. Уровень совершенно другой был.

Мы занимаемся любимым делом, поэтому я думаю, что у меня была не запредельная нагрузка. Всё в этом сезоне было очень интересно. Не очень просто складывалось, но хотелось бы ещё раз повторить этот сезон», — цитирует Никитина газета «Известия».