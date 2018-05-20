Овечкин набрал 21-е очко в плей-офф и повторил собственный рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятом финальном матче Восточной конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) забросил шайбу и довёл количество набранных очков в плей-офф до 21 (11+10) в 17 играх.

Таким образом, Овечкин повторил собственный рекорд результативности, установленный в сезоне-2008/09. Тогда российский нападающий также забросил 11 шайб и сделал 10 результативных передач в розыгрыше Кубка Стэнли, но для этого ему потребовалось 14 игр.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» на канале NHLDaily.

В финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» уступает в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-3.