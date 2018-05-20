22 очка Кузнецова — новый рекорд результативности в плей-офф для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в пятом матче финальной серии Восточной конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 2-3) забросил одну шайбу. Теперь в активе форварда стало 22 (11+11) очка в 17 матчах.



Это лучший показатель для игроков «Вашингтона» в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Предыдущее достижение, установленное в сезоне-2008/09, принадлежало другому россиянину — Александру Овечкину (21). Стоит также отметить, что Овечкин имеет возможность вернуть себе этот рекорд. Российский нападающий также забросил шайбу в пятом матче серии и повторил своё достижение 9-летней давности.

Следующий матч серии пройдёт 22 мая мск в Вашингтоне.

Овечкин набрал 21-е очко в плей-офф и повторил собственный рекорд