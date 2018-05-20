Андригетто: Швейцария показала, на что способна, победив Финляндию и Канаду

Нападающий сборной Швейцарии Свен Андригетто прокомментировал выход своей команд в финал чемпионата мира 2018 года. Накануне швейцарцы переиграли Канаду со счётом 3:2.

«Мы хорошо знаем шведов, играли с ними раньше, но в финале это будет новая игра, другая игра. В решающем матче всё может случиться. Мы показали, на что способны, пройдя так далеко. Сборная Швейцарии победила Финляндию, а теперь и Канаду. Цель на финал – сыграть в нашу игру, быть самими собой. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Андригетто официальный сайт ИИХФ.

Финальный матч чемпионата мира состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.