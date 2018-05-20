Нидеррайтер: для Швейцарии матч с Канадой получился фантастическим

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер прокомментировал выход своей команд в финал чемпионата мира 2018 года. Накануне швейцарцы переиграли Канаду со счётом 3:2.



«Это была фантастическая игра для нас. Сборной Швейцарии удалось сыграть правильно во многих эпизодах, мы получили несколько удачных шансов сыграть на добивании, и игра определённо шла под наш сценарий. Канада – отличная команда, и они играли в потрясающий хоккей. Но наш вратарь был феноменален: Дженони был лучшим игроком на льду. Благодаря ему мы выиграли игру», — приводит слова Нидеррайтера официальный сайт ИИХФ.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.