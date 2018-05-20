Черри: это Василевский наиграл на победу в двух матчах подряд, а не «Тампа»

Известный телеведущий канадского телеканала Sportsnet Дон Черри отдал должное голкиперам Марку-Андре Флёри и Андрею Василевскому, команды которых лидируют в своих сериях третьего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.



«Я уже много раз говорил, что в плей-офф такой парень просто необходим. Та же «Тампа» не наиграла на победы в третьем и четвёртом матчах, но Василевский стоял на голове и принёс команде победы. То же касается и Марка-Андре Флёри. Он украл победу в последним матче.



Если у вас нет вратаря, у вас нет ничего. Меня критиковали за мои слова про Туукку Раска. Я сказал, что он сыграл неплохо, но не вытащил ни одной игры для «Бостона», а вратарь в плей-офф должен тащить. Эти двое парней делают это», — сказал Черри.