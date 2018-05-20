Ждахин: Россия на ЧМ-2018 сделала ставку на молодость. Это пример и для «Югры»

Новый главный тренер «Югры» Алексей Ждахин рассказал, как происходило его назначение в клуб из Ханты-Мансийска, а также поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Подопечные Ильи Воробьёва не сумели преодолеть стадию четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).

«Позвонил генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев, познакомил с командой, пригласил на встречу с заместителем губернатора ХМАО-Югры Юрием Южаковым и генеральным директором клуба Василием Филипенко. У нас состоялся отличный разговор, после которого и были приняты кадровые решения. Назначение в клуб, который ещё несколько месяцев назад выступал в КХЛ, — шаг вперёд в моей карьере. Постараемся сделать всё возможное, чтобы решить поставленные задачи и вернуться в главную лигу России.



Сборная России на ЧМ-2018 сделала ставку на молодость. Может быть, в плане результата она пока не сыграла, но Барабанов, Михеев, Андронов, Гусев, Капризов, Шестёркин получили бесценный опыт и могут занести турнир себе в актив. В принципе, где-то это пример и для «Югры». В Ханты-Мансийске тоже верят в молодых, дают им возможность набить шишки. Но только так можно сработать на перспективу и на рост всей команды», — приводит слова Ждахина Russia-Hockey.