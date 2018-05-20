Суд взыскал с хабаровского «Амура» 132 млн рублей

Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с хоккейного клуба «Амур» 131,796 млн рублей в пользу «Дальневосточной генерирующей компании», следует из картотеки арбитражных дел.



«Взыскать с некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Амур» в пользу акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей», — говорится в определении суда.



Иск подан по делу о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа, какие-либо подробности по делу не приводятся. Суд принял заявление в декабре 2017 года.

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