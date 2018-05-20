Афиногенов: всегда с теплотой буду вспоминать время, проведённое в «Витязе»

Нападающий Максим Афиногенов после пяти лет, проведённых в «Витязе», попрощался с подмосковным клубом. Форвард продолжит карьеру в московском «Динамо».



«Всегда с теплотой буду вспоминать время, проведённое в подмосковном «Витязе»! Хотел бы поблагодарить руководство «Витязя» в лице Михаила Игоревича Головкова! Хочу сказать спасибо главному тренеру команды Валерию Геннадьевичу Белову и всему тренерскому штабу, а также всем, кто каждый день работал с командой и помогал нам. Команда – это, конечно, в первую очередь ребята! Парни, всегда буду помнить нашу дружбу!

И, наконец, хочу сказать слова благодарности подольским болельщикам за настоящую любовь и преданность команде!» — приводит слова Афиногенова официальный сайт «Витязя».

Бывший нападающий «Витязя» Максим Афиногенов стал игроком московского «Динамо»