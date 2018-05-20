Гарипов: никогда не повторял ни за каким-либо другим голкипером и не буду

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, какого стиля игры придерживается и старается ли быть похожим на кого-либо из коллег по цеху.

«Для меня главный конкурент – я сам, всегда борюсь с собой. И это, наверное, основное. Не нужно обращать внимание на других, нужно смотреть на свою игру и работать. Я говорил, что с удовольствием смотрю на игру Николая Хабибулина? Просто мне импонирует то, как играет талантливый вратарь, но ни за ним, ни за каким-либо другим голкипером я никогда не повторял и делать этого не буду. У меня есть своё, и я стараюсь изо всех сил», — приводит слова Гарипова официальный сайт КХЛ.