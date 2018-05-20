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Нюквист: большая часть успеха сборной Швеции заключается в глубине состава

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Нюквист: большая часть успеха сборной Швеции заключается в глубине состава
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Швеции Густав Нюквист поделился мнением о причинах успешной игры его команды на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Я думаю, что большая часть успеха сборной Швеции на ЧМ-2018 заключается в глубине нашего состава. У нас отличные хоккеисты во всех сочетаниях. Мы можем без особых проблем «прокрутить» хоккеистов во всех четырёх линиях нападения и трёх парах защиты», — приводит слова Нюквиста официальный сайт ИИХФ.

Финальный матч чемпионата мира по хоккею Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало запланировано на 21:15 мск.

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