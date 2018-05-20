Макфи: НХЛ ещё никогда не имела таких фанатов, как у «Вегаса»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал мнения о том, что «рыцари» не заслуживают завоевать Кубок Стэнли в дебютном сезоне в НХЛ.



«Прежде всего, такие комментарии я не встречал, не так много мнений читаю. Я точно знаю, что у нас много игроков, которые отдают все силы для побед. Они провели 96 матчей за сезон на максимуме. К тому же НХЛ ещё никогда не имела таких фанатов, как у «Вегаса», тем более в первый год после создания клуба. Любой болельщик должен быть горд тем, как играет команда в этом сезоне. Хотим продлить наш путь в плей-офф как можно дольше», — приводит слова Макфи Sportsnet.

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