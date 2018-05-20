Флёри – о шансах «Вегаса»: последняя победа в серии всегда самая сложная

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри в преддверии пятого матча серии плей-офф финала Западной конференции с «Виннипег Джетс» (3-1) поделился мнением о том, удастся ли «рыцарям» досрочно завершить серию.

«Последняя победа всегда самая сложная. Нам нужно сохранять тот же подход: думать только о ближайшем матче, не забегать слишком далеко вперёд и быть готовыми к следующей игре, в которой соперник покажет всё, на что способен», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Вегаса» имеет на счету 73 победы в матчах плей-офф НХЛ.

Пятый матч серии «Виннипега» и «Вегаса» состоится сегодня, 20 мая, начало запланировано на 22:00 мск.