Быков: меня точно не будет в КХЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности в сезоне-2018/19.
«На данный момент я не готов к возвращению к работе тренером. С моей точки зрения, на этой должности ты должен быть на 100% сконцентрирован на работе, этого я сейчас сделать не смогу. Скорее всего, в следующем сезоне к работе не вернусь. Даже не скорее всего, а точно: меня не будет в КХЛ в следующем сезоне. Одному клубу я уже отказал. Какому именно – уточнять не буду, это было бы некрасиво», — цитирует Быкова «Р-Спорт».
Почему у «Салавата» Вестерлунда ничего не вышло. И Уфу спасёт только Быков
Финский специалист и уфимская команда изначально казались плохой парой. Этому «Салавату» нужен другой тренер.