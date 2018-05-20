Патрик Кейн повторил рекорд XXI века по результативности на чемпионатах мира

Капитан сборной США по хоккею Патрик Кейн в матче за бронзовые медали с командой Канады (4:1) отметился результативной передачей.

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Таким образом, всего на турнире форвард «Чикаго Блэкхоукс» записал в свой актив 20 (8+12) очков. Ранее в XXI веке это удавалось только одному хоккеисту. В 2008 году канадец Дэни Хитли тоже набрал 20 результативных баллов на чемпионате мира.

Помимо этого, Кейн уверенно лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира–2018. Два его ближайших преследователя — финн Себастьян Ахо (18 очков) и канадец Коннор Макдэвид (17 баллов) — уже завершили выступление на турнире. У занимающего четвёртую позицию шведа Рикарда Ракелля — 14 очков.