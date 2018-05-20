Аткинсон: матчи с Канадой всегда принципиальны для США, рады, что обыграли их

Нападающий сборной США Кэм Аткинсон прокомментировал итог встречи с командой Канады (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года, в которой его команда завоевала бронзовые медали.



«Мы постарались забыть то, что случилось с нами вчера. То поражение от Швеции получилось громким, но если бы наши мысли были во вчерашнем дне, то сегодня мы бы тоже проиграли. С канадцами прибавили после первого периода, заставили соперника много ошибаться, удачно разыгрывали лишнего. В концовке встречи соперник рискнул, заменил голкипера, но мы оказались лучше.



Разумеется, хотелось достичь большего, но сегодня мы бились за бронзу чемпионата мира и выиграли её для американского хоккея. Матчи с Канадой для нас всегда принципиальны, поэтому рады, что обыграли их дважды за турнир. Получили определённый опыт, разобрали с тренерами ошибки. Спасибо нашему тренерскому штабу, который сумел перестроить нашу игру после полуфинала», — передаёт слова Аткинсона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.