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Аткинсон: матчи с Канадой всегда принципиальны для США, рады, что обыграли их

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Аткинсон: матчи с Канадой всегда принципиальны для США, рады, что обыграли их
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной США Кэм Аткинсон прокомментировал итог встречи с командой Канады (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года, в которой его команда завоевала бронзовые медали.

«Мы постарались забыть то, что случилось с нами вчера. То поражение от Швеции получилось громким, но если бы наши мысли были во вчерашнем дне, то сегодня мы бы тоже проиграли. С канадцами прибавили после первого периода, заставили соперника много ошибаться, удачно разыгрывали лишнего. В концовке встречи соперник рискнул, заменил голкипера, но мы оказались лучше.

Разумеется, хотелось достичь большего, но сегодня мы бились за бронзу чемпионата мира и выиграли её для американского хоккея. Матчи с Канадой для нас всегда принципиальны, поэтому рады, что обыграли их дважды за турнир. Получили определённый опыт, разобрали с тренерами ошибки. Спасибо нашему тренерскому штабу, который сумел перестроить нашу игру после полуфинала», — передаёт слова Аткинсона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ
Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.
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