Питерс — о поражении команде США: Канада выучит этот урок и будет лучше

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс подвёл итоги проигранного матча за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею команде США (1:4).

«Игра была немного прерывистой, я думал, она будет складываться иначе, как в моменте с нашим голом. Казалось, что США сейчас увеличит отрыв в счёте, а вместо этого мы убежали в контратаку и сравняли счёт. Думал, что будем больше играть «пять на пять», что будет хоккей в обе стороны, потому что встречались две хорошие, мастеровитые команды.

После первого периода у команд не было энергии из-за того, что это не финал? И мы, и американцы хотели играть сегодня, но в более позднем матче.

Макдэвид был лидером, своим поведением на льду он был примером. Это молодой парень, который продолжает раскрываться и как игрок, и как человек. Но его лидерские качества были заметны. Тогда, когда это было нужно, он проявлял себя. Возьмите игру с Латвией, когда он забил победный гол в первой смене овертайма. После этого мы играли на следующий день, и его звено забило в первой же смене. Он делал своё дело в важные моменты. Против России он сделал три передачи в большинстве. Сегодня он выходил в меньшинстве. Это крутой игрок, одно удовольствие наблюдать за ним и тренировать его.

Был ли я разочарован количеством удалений? Хороший вопрос, а вы были разочарованы? В концовке судьи не свистнули, когда Нурс с Бонино оказались на льду в углу площадки. Кажется, это единственный момент, который судьи пропустили.

Возможно, судейство влияло на эту игру, и в концовке, когда сняли вратаря, мы хотели, чтобы так и продолжалось, чтобы мы получили возможность сыграть «шесть на четыре». Возможно, в зоне атаки сомнения судей трактовались бы в нашу пользу, так что мы хотели как можно дольше поиграть «шесть на четыре».

У нас очень молодая команда, в которой собрались впечатляющие игроки. Некоторые ребята впервые играли за национальную сборную. Мы выучим этот урок и будем лучше.

Ньюджент-Хопкинс – очень умный и стабильный игрок. Он может всё. Когда он вернулся в бригаду большинства, это дало ей встряску. Не просто так он был выбран на драфте под первым номером. Все ребята были хороши, Хорват и Пажо выходили в меньшинстве и создавали опасные моменты», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.