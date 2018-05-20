Галлан: «Вегас» знает, что с «Виннипегом» в пятом матче серии будет битва

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Рыцари» ведут в серии со счётом 3-1.



«Мы не заглядываем дальше следующего матча и ничего не собираемся менять и сейчас. Надеюсь, на игроках это не сказывается. Хотя это тяжело, учитывая внимание. Я думал, что они могут измениться с первой игрой плей-офф. Однако этого не произошло.



Мы знаем, что сегодня будет битва. Можно сказать, что нам осталось одержать всего одну победу, но это надо сделать в матче с очень хорошей командой, которая будет биться и сражаться. У них есть люди с характером, так что мы знаем, что для победы в предстоящей битве нам надо показать свой лучший хоккей», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

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