Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал Сосьедад»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Кейн: Госса — великий игрок. «Чикаго» будет его не хватать

Кейн: Госса — великий игрок. «Чикаго» будет его не хватать
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал новость о завершении игровой карьеры форвардом Марианом Госсой из-за проблем со здоровьем.

«Великий игрок. Выдающийся двусторонний хоккеист, отличный человек, образцовый профессионал. Чувствовалось, что это может произойти из-за его здоровья. Нам будет его не хватать», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

39-летний хоккеист пропустил весь сезон-2017/18 из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.

Нападающий Мариан Госса завершил карьеру из-за состояния здоровья
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент