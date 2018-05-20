Кейн: Госса — великий игрок. «Чикаго» будет его не хватать

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал новость о завершении игровой карьеры форвардом Марианом Госсой из-за проблем со здоровьем.



«Великий игрок. Выдающийся двусторонний хоккеист, отличный человек, образцовый профессионал. Чувствовалось, что это может произойти из-за его здоровья. Нам будет его не хватать», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

39-летний хоккеист пропустил весь сезон-2017/18 из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.