«Виннипег» — «Вегас»: защитник Куликов сыграет после 2,5 месяца отсутствия

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов вернулся в строй после травмы и сыграет в пятом матче полуфинальной серии НХЛ с «Вегас Голден Найтс», о чём предварительно не сообщалось. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



Куликов получил повреждение 8 марта в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Это был рецидив травмы, полученной в прошлом сезоне в «Баффало Сэйбрз», из-за которой он провёл только 47 игр. Тогда, во время предсезонного матча с «Торонто Мэйпл Лифс», он врезался в угол открытой калитки после силового приёма нападающего Колина Грининга.

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