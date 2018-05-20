Швеция — Швейцария: Майер вывел швейцарцев вперёд в начале второго периода

Продолжается второй период финального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными Швеции и Швейцарии (1:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На старте второго игрового отрезка швейцарцы получили возможность сыграть в большинстве благодаря удалению Густава Нюквиста. В итоге на 24-й минуте численный перевес был реализован. Тимо Майер получил передачу под синюю линию, выкатился один на один с Андерсом Нильссоном и мощным броском вогнал шайбу в дальний угол.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.