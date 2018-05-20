О'Райлли: Канада ехала на ЧМ-2018 за золотыми медалями. Результат разочаровал

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли подвёл итоги проигранного матча за бронзовые медали чемпионата мира 2018 года команде США (1:4).



«Это неприятная ситуация. Очевидно, мы приехали сюда за золотыми медалями. Канада была готова биться за них. Когда у вас не получается достичь, чего вы хотите, это разочаровывает. Безусловно, мы хотели победить США и доказать, что мы лучшая команда. Но просто не смогли. Вы могли заметить, что Канада на льду выглядела несколько тяжеловесно», — приводит слова О'Райлли официальный сайт ИИХФ.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.