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Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею–2018, в финале одолев Швейцарию

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Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею–2018, в финале одолев Швейцарию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился финальный матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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У«Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсбсерг.

Таким образом, сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд. Это случилось второй раз в истории «Тре крунур».

ЧМ-2018
20 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Швеция
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Швейцария
0:1 – Нидеррайтер (Йози, Фиала) – 16:38 (5x5), 1:1 – Нюквист (Экхольм) – 17:54 (5x5), 1:2 – Майер (Корви, Йози) – 23:13 (5x4), 2:2 – Зибанеджад (Экман-Ларссон) – 34:53 (5x4), 3:2 – Форсберг – 80:00 ( ПБ)
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