Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею–2018, в финале одолев Швейцарию

Завершился финальный матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



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У«Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсбсерг.



Таким образом, сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд. Это случилось второй раз в истории «Тре крунур».

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