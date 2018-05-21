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Швеция — Швейцария: Адам Ларссон попал в штангу на последних секундах первого ОТ

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Швеция — Швейцария: Адам Ларссон попал в штангу на последних секундах первого ОТ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился овертайм финального матча на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции играет вничью с командой Швейцарии (2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

На последних секундах первого овертайма у сборной Швеции был отличный момент завершить матч в свою пользу. Адама Ларссона вывели на свободное пространство, шведский защитник щёлкнул в дальний угол, но штанга выручила швейцарцев.

Теперь команды выявят сильнейшего в серии послематчевых буллитов.

Швеция и Швейцария разыгрывают золото ЧМ-2018 в овертайме. LIVE
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