Швеция — Швейцария: Адам Ларссон попал в штангу на последних секундах первого ОТ

Завершился овертайм финального матча на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции играет вничью с командой Швейцарии (2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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На последних секундах первого овертайма у сборной Швеции был отличный момент завершить матч в свою пользу. Адама Ларссона вывели на свободное пространство, шведский защитник щёлкнул в дальний угол, но штанга выручила швейцарцев.
Теперь команды выявят сильнейшего в серии послематчевых буллитов.
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