Сборная Швеции во второй раз в истории выиграла два чемпионата мира подряд

В финале чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Шведы сумели выиграть мировое первенство на протяжении двух лет подряд. Годом ранее они в финале чемпионата мира оказались сильнее Канады в серии буллитов – 2:1.

До этого «Тре крунур» дважды кряду выигрывали мировое первенство только один раз в истории – в 1991 и 1992 годах.