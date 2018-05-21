Сборная Швейцарии выиграла медали ЧМ во второй раз за последние 64 года

Сборная Швейцарии завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею 2018 года. В финале команда уступила Швеции в серии буллитов со счётом 2:3.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Последним успехом национальной швейцарской команды до этого были серебряные медали чемпионата мира–2013, когда в решающем матче сильнее тоже оказалась сборная Швеции. Ранее же Швейцария завоёвывала награды на мировых первенствах только 65 лет назад – в 1953-м году они выиграли бронзу.
Швейцария уже топ-сборная! Но чемпионы снова шведы
«Тре крунур», как и год назад в Кёльне, выиграли золото по буллитам.