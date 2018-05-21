В Дании победой сборной Швеции завершился чемпионат мира по хоккею. В финале команда Рикарда Грёнборга переиграла сборную Швейцарии, тройку лучших замкнула команда США. Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей на мировом первенстве.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?»
— Андерс Нильссон (Швеция);
— Леонардо Дженони (Швейцария);
— Элвис Мерзликин (Латвия);
— Оливер Экман-Ларссон (Швеция);
— Патрик Кейн (США);
— Коннор Макдэвид (Канада);
— Рикард Ракелль (Швеция);
— Мика Зибанеджад (Швеция);
— Нино Нидеррайтер (Швейцария);
— Филип Форсберг (Швеция).
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
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