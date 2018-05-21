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Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?

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Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В Дании победой сборной Швеции завершился чемпионат мира по хоккею. В финале команда Рикарда Грёнборга переиграла сборную Швейцарии, тройку лучших замкнула команда США. Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей на мировом первенстве.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?»

Андерс Нильссон (Швеция);

— Леонардо Дженони (Швейцария);

Элвис Мерзликин (Латвия);

— Оливер Экман-Ларссон (Швеция);

— Патрик Кейн (США);

— Коннор Макдэвид (Канада);

— Рикард Ракелль (Швеция);

— Мика Зибанеджад (Швеция);

— Нино Нидеррайтер (Швейцария);

— Филип Форсберг (Швеция).

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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