Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?

В Дании победой сборной Швеции завершился чемпионат мира по хоккею. В финале команда Рикарда Грёнборга переиграла сборную Швейцарии, тройку лучших замкнула команда США. Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей на мировом первенстве.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший игрок чемпионата мира по хоккею-2018?»

— Андерс Нильссон (Швеция);

— Леонардо Дженони (Швейцария);

— Элвис Мерзликин (Латвия);

— Оливер Экман-Ларссон (Швеция);

— Патрик Кейн (США);

— Коннор Макдэвид (Канада);

— Рикард Ракелль (Швеция);

— Мика Зибанеджад (Швеция);

— Нино Нидеррайтер (Швейцария);

— Филип Форсберг (Швеция).

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

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