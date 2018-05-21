Сборная Швеции выиграла 17 матчей подряд на чемпионатах мира

Сборная Швеции по хоккею осталась непобеждённой на чемпионате мира по хоккею–2018.

На групповом этапе «Тре крунур» выиграли шесть матчей из семи в основное время. Повержены оказались команды России (3:1), Чехии (3:2), Швейцарии (5:3), Франции (4:0), Австрии (7:0), Беларуси (5:0) и Словакии (4:3 ОТ). В четвертьфинале шведы переиграли латвийцев (3:2), в полуфинале уверенно разобрались со сборной США (6:0), а решающей игре турнира оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б).

Общая победная серия шведов на мировых первенствах достигла 17 матчей. В последний раз шведская команда терпела неудачу в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира 2017 года (с США со счётом 3:4).