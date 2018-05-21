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Клингберг: Швеция доказала, что является лучшей в мире. Сейчас мы счастливы

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Клингберг: Швеция доказала, что является лучшей в мире. Сейчас мы счастливы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной Швеции Джон Клингберг прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира 2018 года над Швейцарией (3:2 Б).

«Я благодарен нашим болельщикам, всем людям, которые болели и поддерживали нас на протяжении всего пути. Швеция целиком отдала себя на льду, уверен, что мы заслужили эту победу. Два года подряд выигрываем чемпионат мира в овертайме? Это тоже нужно суметь сделать. Вратари сегодня показали классную игру, если бы не они, то счёт был бы намного крупнее. Конечно, рад, что меня выбрали лучшим защитником. Но победа команды для меня гораздо важнее. Швеция доказала, что является лучшей в мире. Сейчас мы счастливы», — передаёт слова Клингберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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