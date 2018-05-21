Игроки сборной Швеции вышли в форме на улицу и отпраздновали победу

Завершился финальный матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шведы выиграли второе мировое первенство подряд, для Швейцарии серебряные медали стали первой завоёванной наградой с 2013 года.



У«Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсбсерг.