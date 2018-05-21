«Виннипег» — «Вегас» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

В пятом финальном матче Кубка Стэнли Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и проиграл — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Подопечные Жерара Галлана пробились в финал Кубка Стэнли.



На 6-й минуте матча счёт открыл нападающий «рыцарей» Алекс Так, хозяева ответили шайбой Джоша Моррисси на 18-й минуте встречи, победу «Вегасу» принёс точный бросок Райана Ривза на 34-й минуте поединка.



В решающей серии чемпионата НХЛ «Вегас» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии).

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