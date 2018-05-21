НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз, забросивший победную шайбу в противостоянии с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии).

Второй звездой стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 31 из 32 бросков во встрече с «Виннипегом» (2:1).

Замкнул тройку лучших форвард «Голден Найтс» Алекс Так, также отметившийся заброшенной шайбой.