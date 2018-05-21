Швеция — Швейцария — 3:2 Б. Видеообзор финала ЧМ по хоккею–2018

В финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

У«Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсберг. Таким образом, сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.