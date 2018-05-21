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Швеция — Швейцария — 3:2 Б. Видеообзор финала ЧМ по хоккею–2018

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Швеция — Швейцария — 3:2 Б. Видеообзор финала ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная Швеции одержала волевую победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

У«Тре крунур» точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсберг. Таким образом, сборная Швеции одержала победу на втором чемпионате мира подряд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.

Сборная Швеции выиграла 17 матчей подряд на чемпионатах мира
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