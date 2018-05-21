Нападающий Михаил Воробьёв забросил первую шайбу в карьере в плей-офф АХЛ

«Лихай-Вэлли Фантомс» потерпел поражение от «Торонто Марлиз» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Колдера.

Одну из шайб в составе фарм-клуба «Филадельфии Флайерз» забросил российский нападающий Михаил Воробьёв. Воспитанник «Салавата Юлаева» впервые в карьере отличился в матче плей-офф. Всего в нынешнем розыгрыше на счету 21-летнего форварда 2 (1+1) очка в 7 матчах при показателе полезности «+3».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лихай-Вэлли».

Победную шайбу в матче забросил бывший форвард «Витязя» Миро Аалтонен, для которого этот гол стал четвёртым в плей-офф-2018.