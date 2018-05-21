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Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия опустилась на третье место

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Фото: photo.khl.ru
Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия опустилась на третье место
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады (3990 очков) осталась на первом месте в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на поражение в матче за третье место чемпионата мира — 2018 от США (1:4), сообщается на официальном сайте ЧМ.

Вторую строчку в рейтинге занимает Швеция (3945), которая стала чемпионом мира, победив в финальном матче Швейцарию (3:2 Б).

На третье место в рейтинге опустилась сборная России (3930), оставшаяся впервые с 2013 года без медалей на мировом первенстве. На четвёртом месте расположились США (3765), а пятую позицию заняла Финляндия (3765).

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