Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия опустилась на третье место

Сборная Канады (3990 очков) осталась на первом месте в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на поражение в матче за третье место чемпионата мира — 2018 от США (1:4), сообщается на официальном сайте ЧМ.

Вторую строчку в рейтинге занимает Швеция (3945), которая стала чемпионом мира, победив в финальном матче Швейцарию (3:2 Б).

На третье место в рейтинге опустилась сборная России (3930), оставшаяся впервые с 2013 года без медалей на мировом первенстве. На четвёртом месте расположились США (3765), а пятую позицию заняла Финляндия (3765).