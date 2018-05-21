Ривз — о «Вегасе»: мы не просто так называем себя «отщепенцами»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал исход пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии). «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли. Ривз, являющийся уроженцем Виннипега, стал автором победной шайбы в противостоянии.

«Мы не просто так называем себя «отщепенцами». Нам удалось доказать, как все вокруг ошибались. Менталитет нашей команды заключается в том, что один за всех, и все за одного. У нас отличный подбор игроков, и в этом составе может забить кто угодно. Я смотрю на команду, вспоминая тот момент, когда только сюда пришел — и вижу, что каждый сделал шаг вперед. А ребята вроде меня, которые не всегда попадали в состав, держали себя в тонусе и были готовы к своему шансу. Мы весело проводили время, но при этом упорно трудились. И когда нас вызывали в состав, то не заставали этим врасплох», — цитирует Ривза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В решающей серии чемпионата НХЛ «Вегас» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии). «Рыцари» пробились в финал Кубка Стэнли в дебютный сезон в истории.