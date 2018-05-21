Карлсон — об Овечкине: всем в «Вашингтоне» стоит работать на него лучше

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился ощущениями от игры капитана команды Александра Овечкина в последних матчах полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Ему нравится бросать помногу. Чем чаще шайба оказывается на крюке его клюшки в хороших позициях для броска, тем лучше для нашей команды. Так что нам всем стоит работать на него лучше. Я не слежу специально за каждой его сменой, но ему и самому, считаю, стоит оказываться в разных местах. Это командная игра, и он должен искать возможность для бросков оттуда, откуда их можно нанести. Но, безусловно, при наличии выбора, кому бросить, лучше бы этим человеком был он», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.