Игорь Ожиганов после ухода из ЦСКА выступил с обращением к клубу и болельщикам

Защитник Игорь Ожиганов выступил с обращением к ЦСКА после своего ухода из клуба. Хоккеист продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хочу отблагодарить всю систему великого «армейского» клуба! Его руководство, тренерский штаб, игроков и персонал! Отдельные слова благодарности хочу выразить фанатам, которые приходили в наш ледовый дворец. Для меня ЦСКА стал родным клубом. Сначала была «Красная Армия», затем основная команда, и это время я всегда буду вспоминать с радостью. Желаю удачи всем ребятам. Надеюсь, они выиграют Кубок Гагарина, и каждый из наших болельщиков сможет к нему прикоснуться», — цитирует Ожиганова пресс-служба клуба.