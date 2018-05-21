Утверждён план подготовки «Северстали» к сезону-2018/19

Руководство ХК «Северсталь» утвердило план предсезонной подготовки к чемпионату-2018/19, информирует официальный сайт клуба.

Первый сбор состоится в Череповце с 9 по 13 июля, где игроки пройдут медицинское обследование. После этого хоккеисты отправятся в Игору (Ленинградская область) на сбор, который продлится с 15 по 29 июля.

Также череповецкий клуб проведёт сбор со 2 по 10 августа в учебно-тренировочном центре в Паюлахти (Финляндия), после чего отправится на подготовку к сезону в Череповец (с 14 по 22 августа).

В завершении подготовки «Северсталь» примет участие в традиционном предсезонном турнире имени Николая Пучкова, который состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 28 августа.