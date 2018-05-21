Шервай — о победе над Канадой: перед игрой Быков сказал мне не упускать шанс

Нападающий сборной Швейцарии Тристан Шервай прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира по хоккею 2018 года. В полуфинале национальная команда сенсационно победила сборную Канады (3:2), а Шервай стал автором одного из голов.

«Это фантастический результат. Мы довольны своим выступлением. Я в восторге от наших побед на этом чемпионате мира. В нас немногие верили накануне турнира, но за счёт командной игры, невероятной самоотдачи и сплочённости всех игроков и тренерского штаба нам удалось пройти этот непростой путь.

Тренеры сказали нам плотнее играть с каждым из чужих игроков, демонстрировать быстрый хоккей, не давать пространства сопернику ни на одном участке льда, быстро доставлять шайбу в чужую зону и совершать как можно больше бросков по воротам. И как можно меньше удаляться. Нам почти полностью это удалось, к чему не были готовы другие команды.

Разговор с Быковым перед полуфиналом? Да, я встретил его, когда разминался. Я знаю его ещё со времен, когда был ребенком. В моём родном городе в Швейцарии он был тренером моего брата. Он сказал мне «играть по-взрослому» и не упускать шанс. Быков много сделал для швейцарского хоккея, когда играл за «Фрибур», а затем работал тренером в его детской школе. Я сам воспитанник этого клуба, и Слава часто со мной общался, занимался со мной на льду и давал много советов», — цитируют Шервая «Известия».