«Салават Юлаев» расторг контракт с Ильёй Зубовым

ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Ильёй Зубовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом должно было действовать до 30 апреля 2019 года.

«Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении пресс-службы уфимского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 40 игр и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и отдал 1 результативную передачу при показателе полезности «-3».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок продолжит карьеру в »Спартаке».