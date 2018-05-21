Кутейкин о «Спартаке»: хочется вновь выиграть кубок, для чего же ещё мы играем?

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин прокомментировал заключение контракта с московским клубом.

«Этой весной в клубе (в московском «Динамо». — Прим. «Чемпионата») вновь сменилось руководство. И было принято решение о расторжении действующих контрактов с рядом игроков, в числе которых был и я. Было приятно получить контрактное предложение от такого клуба, как «Спартак», поэтому долго не думал. Команда в минувшем сезоне показывала хороший хоккей — сколько раз мы играли со «Спартаком», всегда отмечал это. Очень хороший, симпатичный коллектив – понравилось, как ребята выглядели на льду, очень достойно играли и впервые за долгое время вышли в плей-офф. Молодцы!

Знаю Диму Калинина — с ним мы вместе играли в Уфе и Санкт-Петербурге, знакомы очень давно; с Димой Юдиным также играли в СКА, с Женей Куликом выходили на лёд в одной паре, выступая за «Авангард», с Мартиньшем Карсумсом играли в московском «Динамо», также знаю Сашу Хохлачёва. В общем, знакомых лиц в раздевалке будет много.

Если честно, я не любитель делать прогнозы — это дело сомнительное. Конечно, всегда хочется побеждать. Получалось так, что с двумя командами из тех, в которых я выступал, мы выигрывали кубок Гагарина. Всегда хочется большего — вновь выиграть кубок, для чего же ещё мы играем?» — цитирует Кутейкина пресс-служба клуба.