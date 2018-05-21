Яндач — о работе в КХЛ: я мог оказаться в самолёте с «Локомотивом»

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал назначение на должность и вспомнил о вариантах работы в КХЛ, которые возникали по ходу его карьеры.

«Русским я владею ещё со школьных времен. Предмет входил в Чехословакии в обязательную программу. Я был достаточно способным к иностранным языкам. Потом, уже когда стал тренером, старался поддерживать свой русский в рабочем состоянии. Даже брал в Праге частные уроки. У меня с самого начала была договорённость с руководством «Металлурга», что я буду общаться с командой на русском. Английского в Магнитогорске было достаточно, когда там работали специалисты из-за океана. Как мне рассказали, не все хоккеисты понимали их. Приходилось приглашать переводчика, что осложняло процесс общения. Кроме того мой опыт подсказывает, что игроки гораздо больше ценят, когда тренер обращается к ним на их родном языке. Особенно это важно для русских, у них такой менталитет.

В 2010 году я вёл переговоры с киевским «Будивельником». Все основные вопросы были оговорены, однако клуб в последний момент отказался от участия в КХЛ. Возникли проблемы с ареной для домашних матчей команды, которые так и не удалось решить. В итоге дебют в КХЛ пришлось отложить. Потом я получил приглашение возглавить пражскую «Спарту». Обо всём договорился и хлопнул по рукам, хотя контракт ещё не был подписан. Неожиданно позвонил Владимир Вуйтек, сказал, что в ярославском «Локомотиве» ищут нового тренера, и порекомендовал меня. У Вуйтека после работы в России остались хорошие контакты, его часто просили посоветовать кого-то. Я обратился с этим вопросом к руководству «Спарты». Честно сказал, что эта работа была бы мне интересна. Однако пражский клуб очень рассчитывал на меня и не хотел рассматривать другую кандидатуру. Но поскольку уже дал слово менеджменту «Спарты», от варианта с «Локомотивом» пришлось отказаться и остаться в Чехии. И вот ведь как всё повернулась! Та позиция пражских руководителей, по сути, сохранила мне жизнь. Иначе я неминуемо оказался бы вместе с ярославской командой в разбившемся самолете…» — цитирует Яндача официальный сайт КХЛ.