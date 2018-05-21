Защитник Рафаэль Батыршин заключил новый контракт с «Ак Барсом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист сделал 3 результативные передачи в 34 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-3». В 19 матчах плей-офф очков не набрал при полезности «+6».

В КХЛ хоккеист также выступал за «Витязь», «Атлант», «Сибирь» и магнитогорский «Металлург». В общей сложности Батыршин сыграл 434 матча, в которых забросил 26 шайб и сделал 56 голевых передач при показателе полезности «+29».