Тротц о серии с «Тампой»: говорят о хоккейных богах — они всем дают по заслугам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от шестого матча Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3). В случае поражения сезон для команды Тротца будет завершён.

«Говорят о хоккейных богах. Они всем дают по заслугам. Нам нужно играть в свою игру, продолжать наступать, и, надеюсь, мы будем вознаграждены», — сказал Тротц перед вылетом в Вашингтон.

Шестой матч противостояния состоится завтра, 22 мая. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.