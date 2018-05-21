Журналист: год назад о «Вегасе» знали, что в команде есть Дюк, Гика и Шипачёв

Обозреватель Las Vegas Review-Journal Стив Карп вспоминает, что было известно о «Вегас Голден Найтс» год назад. Сегодня, 21 мая, команда-новичок пробилась в финал Кубка Стэнли, обыграв в пяти матчах третьего раунда «Виннипег Джетс».

«Ещё год назад вы не могли купить майку этой команды. Вы не знали состава, вы не знали расписания — всё это было плодом воображения. А теперь этот коллектив будет биться за кубок Стэнли. Подумайте о болельщиках «Вегаса» один год назад. Тогда было известно, что в команде есть Рид Дюк, Томаш Гика и Вадим Шипачёв — до драфта расширения оставался ещё месяц», — пишет журналист.

22-летний Дюк весь сезон провёл в АХЛ, не забросив ни одной шайбы в 20 матчах. 25-летний Гика забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах чемпионата НХЛ и выступил в составе сборной Чехии на чемпионате мира 2018 года. 31-летний Шипачёв расторгнул контракт с «Голден Найтс» после ссылки в фарм-клуб и вернулся на родину. Он успел провести за «рыцарей» 3 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.