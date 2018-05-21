Нападающий Илья Зубов стал игроком «Спартака», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем чемпионате КХЛ нападающий выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он провёл 40 игр и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и отдал 1 результативную передачу при показателе полезности «-3».

Сегодня, 21 мая, стало известно о расторжении контракта хоккеиста с уфимским клубом.