Стэмкос — о «Вашингтоне»: нас ждёт отчаянная команда, их спины прижаты к стенке

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2). В случае победы подопечные Джона Купера выйдут в финал.

«Это самый сложный момент серии. Но у этого коллектива есть опыт. У нас была возможность закрыть серию дважды по ходу плей-офф, и мы это сделали. Ту же ментальность мы должны привезти с собой на матч №6. Их спины прижаты к стене. Это будет очень непросто.

Спад по ходу предыдущего матча? Когда счёт 3:0, естественная тенденция защищать его, отойдя немного назад. Нам необязательно нужны были ещё голы, достаточно было не дать забить им. Иногда при этом случается так, что ты пересиживаешь в обороне. Мы говорим друг с другом, что надо оставаться агрессивными. Мы лучше всего действуем, когда катаемся и двигаем ногами. Мы видели, к чему это привело в первом периоде и первой половине второго.

Нет никаких иллюзий относительно того, что нас ждёт отчаянная команда. Это должна быть и наша лучшая игра. Коллектив знает, чего ожидать в таких матчах. До этого момента мы справлялись с ними очень хорошо. Нам нужно продолжить это», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.